Le Tribunal arbitral du sport examine la suspension du Comité olympique russe

Crédit photo © Reuters

LAUSANNE, Suisse (Reuters) - Le Tribunal arbitral du sport, plus haute juridiction du sport mondial, doit examiner à partir de vendredi un appel de la Russie qui proteste contre la suspension du Comité olympique russe prononcée par le Comité international olympique (CIO). Le CIO a prononcé la suspension du Comité olympique russe pour sanctionner l'absorption des organisations sportives régionales ukrainiennes de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijjia, une sanction qui ne présage pas de la participation ou non d'athlètes russes aux JO. Le Comité olympique russe "n'est plus autorisé à exercer ses fonctions en tant que Comité national olympique", "ni à recevoir de financement du Mouvement olympique". Cette décision avait été qualifiée de "violation de la Charte olympique car elle porte atteinte à l'intégrité territoriale du CNO (Comité national olympique) d'Ukraine, telle que reconnue par le CIO". Le Comité olympique russe avait dénoncé une sanction "contre-productive aux motivations politiques". Dans son appel au Tribunal arbitraire du Sport (TAS) basé à Lausanne, le Comité olympique russe a demandé l'annulation de sa suspension et sa reconnaissance comme Comité olympique national et le rétablissement de toutes ses prérogatives. La date du prononcé de la sentence arbitrale du TAS n'a pas été communiquée. (Gabrielle Tétrault-Farber; version française Zhifan Liu)