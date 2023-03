Le Trésor US s'engage à protéger davantage les dépôts des petites banques si nécessaire

Crédit photo © Reuters

par David Lawder WASHINGTON (Reuters) - Le système bancaire américain se stabilise grâce aux mesures fortes prises par les autorités mais d'autres initiatives visant à protéger les déposants pourraient être nécessaires si les petits établissements subissent des retraits massifs d'argent qui risqueraient de faire boule de neige, a déclaré mardi la secrétaire d'Etat au Trésor. Lors d'une conférence à l'American Bankers Association, Janet Yellen a indiqué que les décisions récentes du gouvernement américain pour protéger les dépôts non assurés dans deux banques en faillite et créer un nouveau programme de financement témoignaient d'un "engagement résolu à prendre les mesures nécessaires pour garantir que l'épargne des déposants et le système bancaire restent sûrs". "Les mesures que nous avons prises ne visaient pas à aider des banques ou des catégories spécifiques. Notre intervention était nécessaire pour protéger le système bancaire américain dans son ensemble", a ajouté l'ex-présidente de la Réserve fédérale dans ces remarques publiées par le Trésor. "Des actions similaires pourraient être justifiées si des établissements plus petits subissaient des retraits massifs de dépôts présentant un risque de contagion", a-t-elle poursuivi, sans préciser ce qui pourrait suivre exactement. Certaines associations bancaires souhaitent des garanties temporaires sur tous les dépôts bancaires américains, une mesure qui devrait alors être approuvée par le Congrès dans le cadre d'une procédure accélérée. Toutefois, le groupe républicain conservateur "Freedom Caucus" de la Chambre des représentants s'oppose à l'extension de la garantie des dépôts au-delà de la limite actuelle de 250.000 dollars par personne. Pour garantir les dépôts non assurés de certaines banques en difficulté, Janet Yellen, le président Joe Biden et la "supermajorité" des comités de la Fed et de l'autorité fédérale de garantie des dépôts bancaires (FDIC, Federal Deposit Insurance Corp.) devraient déterminer si l'établissement peut bénéficier d'une "exception pour risque systémique", ce qui fut le cas pour SVB et Signature. Janet Yellen a souligné que la situation actuelle était "très différente" de la crise de 2008, le système financier étant "beaucoup plus solide qu'il ne l'était il y a 15 ans". Dans les semaines à venir, les régulateurs vont étudier ce qui a conduit à la faillite de Silicon Valley Bank et Signature, a ajouté la secrétaire d'Etat, "mais nous devrons réexaminer nos systèmes de réglementation et de surveillance actuels et nous demander s'ils sont adaptés aux risques auxquels les banques sont désormais confrontées". (David Lawder, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)