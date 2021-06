Le travail des enfants augmente pour la première fois en 20 ans

Crédit photo © Reuters

par Emeline Wuilbercq

ADDIS ABEBA (Reuters) - Le travail des enfants a augmenté pour la première fois en 20 ans, a indiqué jeudi l'Onu, avec un enfant sur dix au travail dans le monde et des millions d'autres en danger à cause de l'épidémie de coronavirus.

Le nombre d'enfants qui travaillent est passé de 152 millions en 2016 à 160 millions, la plus forte hausse étant enregistrée en Afrique en raison de la croissance démographique, des crises et de la pauvreté, ont déclaré l'Organisation internationale du travail (OIT) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).

"Nous perdons du terrain dans la lutte contre le travail des enfants, et l'année dernière n'a pas rendu ce combat plus facile", a déclaré Henrietta Fore, directrice générale de l'Unicef, dans un communiqué, à l'approche de la Journée mondiale contre le travail des enfants, le 12 juin.

"Aujourd'hui, alors que nous sommes déjà entrés dans une deuxième année de confinements, de fermetures d'écoles, de perturbations économiques et de réduction des budgets nationaux, les familles sont obligées de faire des choix déchirants."

Les Nations unies ont fait de 2021 l'Année internationale pour l'élimination du travail des enfants, affirmant qu'il est urgent d'agir pour atteindre l'objectif de mettre fin à cette pratique d'ici 2025.

Mais les progrès majeurs réalisés depuis 2000 - quand 246 millions d'enfants travaillaient - sont en train de s'inverser et ce nombre pourrait remonter à 206 millions d'ici à la fin de 2022 si les gouvernements introduisent des mesures d'austérité ou ne protègent pas les personnes vulnérables.

L'Onu a déclaré que les enfants qui travaillent pouvaient désormais travailler plus longtemps ou dans de plus mauvaises conditions en raison des chocs économiques et des fermetures d'écoles liés à la pandémie, et que beaucoup d'autres pouvaient se voir contraints aux pires formes de travail des enfants.

Le rapport met en évidence une augmentation du nombre d'enfants âgés de 5 à 11 ans qui travaillent, qui représentent désormais un peu plus de la moitié du total mondial, ainsi qu'une augmentation de ceux qui effectuent des travaux dangereux susceptibles de nuire à leur santé ou à leur sécurité.

"C'est ce que nous avons pu mesurer avant la pandémie", a déclaré Claudia Cappa, l'un des auteurs du rapport et conseillère principale à l'Unicef. "Si nous examinons l'impact du COVID-19, cela nous donne des raisons supplémentaires de nous inquiéter."

Claudia Cappa a déclaré que le nombre d'enfants travailleurs pourrait diminuer de 15 millions avec des mesures d'atténuation, telles que les allocations familiales universelles, et si une scolarisation gratuite et de bonne qualité jusqu'à l'âge minimum d'admission à l'emploi était garantie.

(version française Camille Raynaud)