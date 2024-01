"Le travail contre l'inflation n'est pas terminé", dit Christine Lagarde

(Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) est en bonne voie pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%, mais elle n'a pas encore remporté son combat dans le contrôle des prix, a déclaré sa présidente Christine Lagarde, à l'occasion du Forum économique mondial à Davos, en Suisse. S'exprimant sur Bloomberg TV, Christine Lagarde a souligné qu'il faudra attendre la "fin du printemps", au moment où la BCE recevra les données liés aux négociations salariales de cette année, pour avoir un meilleur aperçu de l'évolution des revenus des ménages et donc de l'inflation. Elle n'a pas souhaité revenir sur les anticipations des marchés qui prévoient six baisses des taux d'intérêt de la BCE cette année, mais a déclaré que si les investisseurs évaluaient mal les futures mesures de l'institution, cela pourrait être contre-productif dans la lutte contre l'inflation. (Reportage Balazs Koranyi, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)