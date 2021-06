Le transport aérien salue les nouvelles recommandations des États-Unis

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les compagnies aériennes européennes et les autres valeurs dépendantes du trafic aérien progressent mercredi en Bourse après l'assouplissement par les Etats-Unis de leurs recommandations en matière de voyages internationaux, un pas de plus vers un retour des touristes américains sur le Vieux Continent.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) américains, ont confirmé mardi avoir assoupli les recommandations aux voyageurs pour plus de 110 pays et territoires dans le monde, du Japon à la France, des recommandations immédiatement relayées par le département d'Etat.

"Il nous semble peu probable que cela se traduise par un coup de fouet marqué à la demande de voyages puisque les recommandations déconseillent toujours les voyages. Mais c'est une étape vers un assouplissement plus significatif des recommandations", commentent les analystes de Liberum.

Cette perspective profite en tout cas à la quasi-totalité des grandes compagnies aériennes européennes cotées: Air France-KLM gagne 3,4% à la mi-journée, Lufthansa 2,59%, IAG (maison mère de British Airways et Iberia) 3,5%, Ryanair 2,17%.

Le groupe suisse de magasins d'aéroport Dufry s'adjuge quant à lui 5,46% et l'exploitant d'aéroports ADP 4,94%, deux des plus fortes hausses de l'indice européen Stoxx 600, qui recule de 0,07%.

L'indice Stoxx du transport et des loisirs affiche la meilleure performance sectorielle du jour, une progression de 0,89%.

(Marc Angrand, édité par Patrick Vignal)