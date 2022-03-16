A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

Le trafic total du groupe ADP en hausse de 6,6 mlns de passagers sur le mois de février

Le trafic total du groupe ADP en hausse de 6,6 mlns de passagers sur le mois de février

16 mars (Reuters) - Aeroports de Paris SA:

* LE TRAFIC TOTAL DU GROUPE ADP EST EN HAUSSE DE + 6,6 MILLIONS DE PASSAGERS EN FÉVRIER 2022 PAR RAPPORT À FÉVRIER 2021, AVEC 14,7 MILLIONS DE PASSAGERS ACCUEILLIS DANS L'ENSEMBLE DU RÉSEAU D'AÉROPORTS GÉRÉS

* IL REPRÉSENTE 62,5% DU NIVEAU DU TRAFIC GROUPE DU MOIS DE FÉVRIER2019

* EN FÉVRIER 2022, POUR PARIS AÉROPORT SEUL, LE TRAFIC EST EN HAUSSE DE + 3,3 MILLIONS DE PASSAGERS PAR RAPPORT À FÉVRIER 2021, AVEC 4,5 MILLIONS DE PASSAGERS ACCUEILLIS.

* IL REPRÉSENTE 62,3% DU TRAFIC DE PARIS AÉROPORT DU MOIS DE FÉVRIER 2019

* DANS LE CONTEXTE CRÉÉ PAR L'INVASION DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE ET LES SANCTIONS INTERNATIONALES PRONONCÉES À L'ÉGARD DE LA RUSSIE, LE TRAFIC AÉRIEN À DESTINATION OU EN PROVENANCE DE CES PAYS EST FORTEMENT IMPACTÉ

* RUSSIE/UKRAINE : ADP CONTINUE DE SUIVRE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ET, À CE STADE, N'ANTICIPE PAS QUE LES CONSÉQUENCES DU CONFLIT SOIENT DE NATURE À REMETTRE EN QUESTION SES HYPOTHÈSES DE TRAFIC Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

click here for restriction
©2022 Reuters Reuters

Nombre de caractères autorisés : 500

Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !