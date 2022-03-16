Le trafic total du groupe ADP en hausse de 6,6 mlns de passagers sur le mois de février
16 mars (Reuters) - Aeroports de Paris SA:
* LE TRAFIC TOTAL DU GROUPE ADP EST EN HAUSSE DE + 6,6 MILLIONS DE PASSAGERS EN FÉVRIER 2022 PAR RAPPORT À FÉVRIER 2021, AVEC 14,7 MILLIONS DE PASSAGERS ACCUEILLIS DANS L'ENSEMBLE DU RÉSEAU D'AÉROPORTS GÉRÉS
* IL REPRÉSENTE 62,5% DU NIVEAU DU TRAFIC GROUPE DU MOIS DE FÉVRIER2019
* EN FÉVRIER 2022, POUR PARIS AÉROPORT SEUL, LE TRAFIC EST EN HAUSSE DE + 3,3 MILLIONS DE PASSAGERS PAR RAPPORT À FÉVRIER 2021, AVEC 4,5 MILLIONS DE PASSAGERS ACCUEILLIS.
* IL REPRÉSENTE 62,3% DU TRAFIC DE PARIS AÉROPORT DU MOIS DE FÉVRIER 2019
* DANS LE CONTEXTE CRÉÉ PAR L'INVASION DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE ET LES SANCTIONS INTERNATIONALES PRONONCÉES À L'ÉGARD DE LA RUSSIE, LE TRAFIC AÉRIEN À DESTINATION OU EN PROVENANCE DE CES PAYS EST FORTEMENT IMPACTÉ
* RUSSIE/UKRAINE : ADP CONTINUE DE SUIVRE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ET, À CE STADE, N'ANTICIPE PAS QUE LES CONSÉQUENCES DU CONFLIT SOIENT DE NATURE À REMETTRE EN QUESTION SES HYPOTHÈSES DE TRAFIC Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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