Le trafic ferroviaire suspendu sur les lignes anglaises d'Eurostar

PARIS, 30 décembre (Reuters) - Aucun train ne circulait samedi sur les lignes britanniques d'Eurostar, a annoncé l'exploitant ferroviaire qui impute la suspension du trafic à des inondations en Angleterre.

"En raison d'un problème d'infrastructure sur la ligne à grande vitesse près de Londres, nous sommes contraints d'annuler tous les trains au départ ou à destination de Londres le samedi 30 décembre", a dit Eurostar dans un communiqué. Eurostar explique ces annulations par des inondations qui entravent le trafic dans un tunnel situé entre la gare de St Pancras et la commune d'Ebbsfleet. (Tassilo Hummel et Nicolas Delame)