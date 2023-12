Le trafic ferroviaire sous la Manche paralysé par une grève surprise

PARIS (Reuters) - Le trafic dans le tunnel sous la Manche va progressivement reprendre à la suite d'un accord avec les organisations syndicales, a fait savoir Eurotunnel dans un communiqué jeudi soir, après qu'une grève surprise a provoqué l'interruption totale du trafic pendant une grande partie de la journée. Alors que la paralysie de l'axe reliant la France et le Royaume-Uni a bouleversé les plans de milliers de voyageurs en amont des fêtes de fin d'année, Eurotunnel a indiqué que les activités du Shuttle pour les véhicules reprendraient progressivement jeudi soir tandis que les trains Eurostar circuleraient à nouveau dès vendredi. Getlink, l'opérateur du tunnel sous la Manche, avait annoncé plus tôt, dans un communiqué transmis par courriel, une interruption totale du trafic ferroviaire entre la France et le Royaume-Uni en raison d'un appel à la grève surprise de la part des représentants des syndicats de personnels du site français d'Eurotunnel. Une porte-parole du groupe français a déclaré que les organisations syndicales avaient rejeté la prime exceptionnelle de fin d'année de 1.000 euros annoncée par la direction du groupe et appelé à la grève pour en demander le triplement. "Une solution doit être immédiatement trouvée", avait réagi via le réseau social X le ministre français des Transports, Clément Beaune, dénonçant un blocage "inacceptable". La porte-parole de Getlink a déclaré que le groupe était "en contact permanent avec les organisations syndicales pour trouver un dénouement à la situation". (Reportage Tassilo Hummel, Piotr Lipinski et Sudip Kar-Gupta; Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean Terzian)