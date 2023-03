Le trafic des trains à grande vitesse perturbé entre la France et la Belgique

(Reuters) - Le trafic des trains à grande vitesse a été interrompu lundi pendant plusieurs heures entre la France et la Belgique, affectant les Eurostar, TGV et Thalys, après qu'un train a heurté le câble d'une caténaire, a indiqué lundi Infrabel, le gestionnaire belge, à Reuters. Les trains à grande vitesse traversant la Belgique ont été redirigés vers des voies annexes pendant environ quatre heures, jusqu'à ce qu'Infrabel parvienne à rendre à nouveau accessible l'une de ses deux voies à grande vitesse, ce qui a permis aux trains d'emprunter la voie à un rythme normal, sauf autour de la zone où l'accident s'est produit. Infrabel n'a pas pu indiquer quand les deux voies à grande vitesse pourraient être utilisées à pleine vitesse par les trains sur l'ensemble de la ligne. Thalys a indiqué que plusieurs trains prévus pour lundi après-midi seraient annulés et les clients informés. Eurostar n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire. (Reportage Charlotte Van Campenhout, rédigé par Kate Entringer et Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)