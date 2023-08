Le trafic aérien devrait rester perturbé plusieurs jours en Grande-Bretagne

LONDRES, 29 août (Reuters) - Le trafic aérien devrait rester perturbé plusieurs jours en Grande-Bretagne en raison du problème technique qui a affecté lundi le système automatique de contrôle aérien, a averti mardi le ministre britannique des Transports. "Il y aura des répercussions aujourd'hui et je pense pendant plusieurs jours encore, le temps que les compagnies aériennes récupèrent leurs avions et remettent leurs services en route", a déclaré Mark Harper à la BBC. Les compagnies aériennes modifient leurs plans de vol pour tenter de prendre en charge le maximum de passagers mais certains appareils ou équipages ne sont pas disponibles immédiatement. Mark Harper a ajouté que l'hypothèse d'une cyberattaque visant le réseau informatique de contrôle aérien était a priori écartée par le gouvernement. (Reportage Sarah Young, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)