Le trafic à grande vitesse interrompu entre la France et la Belgique

(Reuters) - L'ensemble du trafic à grande vitesse était interrompu lundi entre la France et la Belgique après qu'un TGV de la SNCF a été immobilisé après avoir heurté le câble d'une caténaire, a indiqué lundi Infrabel, le gestionnaire belge, à l'agence de presse Belga. Un conducteur d'un TGV venant de France a signalé avoir touché un câble d'une caténaire - qui sert à alimenter en courant les trains - qui pendait et s'est immobilisé, a précisé Infrabel à l'agence. L'ensemble du trafic à grande vitesse (TGV, Thalys, Eurostar), sur la ligne entre la France et la Belgique, est interrompu, dans les deux sens, depuis peu avant 11h. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)