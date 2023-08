Le tourisme international pourrait rapporter jusqu'à 67 MdsE en 2023

(Reuters) - Les arrivées de touristes étrangers sont en augmentation en France et devraient générer entre 64 et 67 milliards d'euros de recettes en 2023, un record, a annoncé mardi Olivia Grégoire, ministre déléguée en charge du Tourisme. "Sans réelle surprise, nous avons une très bonne saison touristique cette année, dans la lignée de l'été 2022", a annoncé Olivia Grégoire lors de la Conférence de presse sur le bilan touristique de la période estivale. Selon les annonces de la ministre, cette hausse s'explique d'une part par une augmentation de 29% des arrivées internationales, ainsi que par une plus grande flexibilité dans le temps des séjours, soutenue par la généralisation du télétravail. Le gouvernement constate également une mutation de la répartition du tourisme sur le territoire, désormais moins concentré sur le littoral, du fait des températures record cet été. "Jusqu'à 42oC à Carcassonne, 43oC à puy-Saint-Martin, 41oC à Menton, ces chiffres sont peut-être exceptionnels mais ils devraient être désormais la norme chaque été. Les modèles qui étaient jusqu'alors la norme, souvent très rentables, vont devoir évoluer au risque de ne plus l'être", a déclaré Olivia Grégoire. En 2022, les arrivées internationales avaient généré 58 milliards d'euros de recettes, dépassant leur niveau d'avant-pandémie. (Rédigé par Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)