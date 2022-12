Le Tour de France partira de Florence en 2024 !

par Lilian Moy (iDalgo)

Le Tour de France s'élancera pour la première fois de son histoire en Italie en 2024, à Florence en Emilie-Romagne comme l'a annoncé Christian Prudhomme ce mercredi. Après Copenhague cette année et Bilbao l'an prochain, c'est la troisième fois de suite que la Grande Boucle partira de l'étranger. L'Italie était jusque-là le seul pays frontalier de la France à n'avoir jamais accueilli un Grand Départ. En plus du Grand Départ, les trois premières étapes ont été annoncées. Durant la première, les coureurs prendront la direction de l'Est avec une arrivée à Rimini, le tout sur un parcours escarpé. Le lendemain, départ de Cesenatico pour une arrivée à Bologne sur une étape de puncheurs puis la troisième et dernière étape transalpine qui devrait être réservée aux sprinteurs entre Piacenza et Turin. Pour rappel, l'arrivée sera exceptionnellement prévue à Nice en raison de la proximité avec les Jeux Olympiques de Paris.