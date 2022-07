Le top model Bella Hadid rejoint le métaverse avec une collection NFT

(.)

LONDRES (Reuters) - Le top model américain Bella Hadid entre à son tour dans l'univers du métaverse en lançant CY-B3LLA, une collection de "jetons non fongibles" (non fungible token, NFT) représentant des œuvres d'art inspirées de scans 3D de son visage et de son corps.

Bella Hadid, 25 ans, a dit à Reuters sa curiosité pour les mondes virtuels, née durant les confinements imposés par le COVID-19, et expliqué sa volonté de créer des "versions cools" d'elle-même.

Elle déclare sur son compte Instagram avoir créé des NFT pour "encourager les voyages, la communauté, la croissance, la fantaisie et les interactions humaines."

Sa collection comprend 11.111 NFT et a été réalisée en collaboration avec la plateforme de NFT reBASE.

Des artistes de 10 pays ont participé au processus de création des NFT CY-B3LLA.

Un NFT est un certificat numérique de propriété qui désigne un objet unique - une musique, une image ou un personnage de jeu vidéo par exemple.

Les lieux et ressources numériques liés aux NFT CY-B3LLA seront dévoilés d'ici à septembre, le premier lot comprenant des images d'une Bella Hadid de style robotique inspirée par le Japon.

Chaque NFT fonctionne comme un passeport pour une communauté mondiale, débloquant des récompenses et permettant au détenteur d'accéder à des événements réels auxquels Bella Hadid a participé.

La date à laquelle ces NFT pourront être achetés n'a pas encore été annoncée.

(Reportage Sarah Mills; version française Charlotte Lavin, édité par Sophie Louet)