Le titre Telecom Italia très volatil après l'accord sur son réseau fixe avec KKR

6 novembre (Reuters) - Telecom Italia (TIM) est volatil en Bourse lundi en matinée après l'annonce dimanche de l'approbation par le conseil d'administration de l'opérateur télécoms de la vente de son réseau fixe au fonds de capital-investissement KKR, une décision contestée par son principal actionnaire Vivendi. L'action TIM, qui a été suspendue à la Bourse de Milan dans les premiers échanges après un bond de près de 5%, cédait 3,27% vers 8h53 GMT, le titre étant fortement volatil. A Paris, l'action Vivendi recule de 0,34% alors que le groupe français a déclaré dimanche dans un communiqué regretter "profondément" que l'offre de KKR ait été acceptée "sans avoir préalablement informé et sollicité le vote des actionnaires de Telecom Italia, enfreignant ainsi les règles de gouvernance applicables." Vivendi détient 24% de TIM et a assuré qu'il utiliserait "l'ensemble des moyens légaux à sa disposition pour contester cette décision et protéger ses droits ainsi que ceux de tous les actionnaires". La décision de TIM, soutenue par le gouvernement italien dirigé par Giorgia Meloni, est l'une des pierres angulaires du projet de l'administrateur délégué de l'opérateur, Pietro Labriola, destiné à sortir le groupe du gouffre financier. (Reportage Giulia Segreti; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)