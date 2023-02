Le titre SES recule après des prévisions de bénéfice en deçà des attentes

(Reuters) - L'opérateur de satellites SES recule à la Bourse de Paris lundi après avoir annoncé une prévisions de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté pour 2023 en deçà des attentes. Le titre SES reculait de 7,6% à 7,24 euros à 09h43 GMT, lanterne rouge de l'indice SBF 120 qui prenait au même moment 1,44%. Le groupe anticipe pour 2023 un Ebitda ajusté compris entre 1,010 et 1,050 milliard d'euros, tandis que les analystes tablaient en moyenne sur 1,131 milliard d'euros, selon un consensus fourni par la société. Pour 2022, SES a fait état d'un Ebitda ajusté de 1,105 milliard d'euros, en dessous des anticipations à 1,110 milliard d'euros. Cependant, à 1,94 milliards d'euros, le chiffre d'affaires pour l'année dernière est en ligne avec les attentes et le groupe anticipe une nouvelle croissance pour 2023. "Après ces résultats, nous nous attendons à ce que le consensus sur le chiffre d'affaires reste globalement inchangé, mais nous pensons que l'Ebitda pourrait être réduit en fonction des prévisions", déclarent les analystes de JP Morgan dans une note. Sur le quatrième trimestre, Citi mentionne des résultats solides, mais un Ebitda ajusté inférieur de 2% au consensus, principalement en raison d'une contribution à la marge plus faible de la division gouvernement. (Rédigé par Kate Entringer, avec la contribution de Lina Golovnya, édité par Matthieu Protard)