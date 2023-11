Le titre Scor recule après des résultats au T3 décevants

PARIS, 10 novembre (Reuters) - L'action Scor recule à la Bourse de Paris vendredi après que la société de réassurance a fait état d'un bénéfice net au troisième trimestre inférieur aux attentes. Le groupe a affiché un bénéfice net de 147 millions d'euros pour le troisième trimestre, ce qui, selon les analystes J.P.Morgan, est inférieur de 20% au consensus. Le titre Scor cédait 8,46% à 25,64 euros à 08h51 GMT, sa plus forte baisse depuis juillet 2022, tandis que le SBF120 reculait de son côté de 0,76%. Le ratio de solvabilité II de Scor, une mesure de la solidité du capital des assureurs, s'élève à 206%, contre un consensus de 217%, ajoute JP Morgan. "?Nous nous attendons à ce que le consensus soit revu à la baisse en raison du recul des résultats du troisième trimestre, en particulier dans le secteur de l'assurance dommage", indiquent les analystes. Les sinistres liés aux catastrophes naturelles ont été le principal frein aux activités d'assurance dommage, "?avec un certain nombre d'événements en Europe et les incendies de Maui qui ont poussé la société à dépasser son budget". (Rédigé par Olivier Sorgho, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)