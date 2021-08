Le titre pour Camila Giorgi

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Troisième titre en carrière pour Camila Giorgi au tournoi de Montréal. L'Italienne se défait en finale de Karolina Pliskova en deux sets (6 - 3/7 - 5) en 1h42 de jeu. La numéro 71 au classement WTA a fait la course en tête durant toute la partie. Lors du premier set, Giorgi a breaké lors du fameux "7ème jeu" pour mener rapidement 5 - 3. Puis Karolina Pliskova a perdu sa mise en jeu pour offrir la première manche à l'Italienne.

Le deuxième set est un remake du premier avec Giorgi qui prend la tête (3 jeux à 1). Mais la Tchèque ne lâche pas et revient rapidement (3-3). Démarre alors un combat jusqu'à 6-5 en faveur de la 71ème à la WTA. L'Italienne break alors une dernière fois son adversaire pour s'offrir le titre.

La sixième mondiale, a pêché notamment sur sa seconde balle avec un pourcentage famélique de réussite dessus (32 %). Giorgi ne s'est pas fait prier pour remporter le titre le plus important de sa carrière.