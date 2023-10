Le titre LVMH chute après ses résultats trimestriels

PARIS (Reuters) - L'action LVMH chute en Bourse mercredi à Paris, après que le groupe de luxe a fait état de ventes au troisième trimestre inférieures aux attentes, alors que l'inflation et les turbulences économiques ont entamé l'appétit des consommateurs pour la mode haut de gamme. Le titre perdait 5,89% à 07h18 GMT, sa plus forte baisse en séance depuis mars 2020, le CAC 40 reculant pour sa part de 0,5%. "La dynamique exceptionnelle (d'après la pandémie) n'allait pas durer éternellement et une "normalisation" était attendue, le consensus s'étant rétabli et l'action ayant baissé avant la publication des résultats", constatent les analystes de Berenberg. "Le rythme de normalisation du secteur a fait l'objet de nombreux débats au cours des dernières semaines : LVMH a confirmé que cette normalisation est en cours, et peut-être à un rythme légèrement plus rapide que ce qui avait été anticipé le mois dernier", abonde J.P.Morgan. La faiblesse des ventes a été "en particulier due à la faiblesse des ventes de vins et spiritueux", selon un analyste. RBC estime de son côté que les perspectives pour 2024 "restent floues et que les révisions négatives des bénéfices ne sont probablement pas terminées". La baisse du groupe français entraîne le reste du secteur du luxe dans son sillage: Kering et Hermès reculent respectivement de 1,33% et 1,97%, tandis que Burberry cède 3,68%, et les suisses Richemont et Swatch abandonnent 4,48% et 1,88%. L'indice sectoriel du luxe se replie de 2,9%, contre une hausse 0,17% pour le Stoxx 600, et se dirige vers sa plus forte baisse sur une séance depuis début septembre. (Rédigé par Corentin Chappron, Gaëlle Sheeran, édité par Kate Entringer)