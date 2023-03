Le titre BNP Paribas recule après la mise en vente par la Belgique de 2,7% du capital

PARIS, 1er mars (Reuters) - Le titre BNP Paribas reculait de 3,8% à 66,15 euros à 08h40 GMT mercredi à la Bourse de Paris, au lendemain de l'annonce par la Belgique du lancement de la vente du tiers du capital qu'elle détient dans la banque française. En se basant sur la valeur boursière de la banque, l'opération, dont le montant n'a pas été précisé, pourrait rapporter deux milliards d'euros à l'Etat belge. Cette cession, effectuée par la constitution accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs qualifiés, ramènera la participation de l'Etat belge de 7,8% à environ 5,1% du capital, a précisé l'agence des participations de l'Etat belge (SFPI) dans un communiqué. BNP Paribas n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)