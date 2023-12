Le texte de loi sur l'immigration renvoyé en commission paritaire

(Actualisé avec renvoi en CMP) PARIS, 12 décembre (Reuters) - Le gouvernement a annoncé mardi le renvoi du projet de loi sur l'immigration en commission mixte paritaire (CMP) pour tenter de sortir de l'impasse après le rejet de l'examen du texte par l'Assemblée nationale. L'exécutif convoquera une commission mixte paritaire "au plus vite" dans l'espoir de trouver un compromis, a annoncé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran à l'issue du conseil des ministres. La CMP, composée de sept députés et sept sénateurs, travaillera sur le texte issu des débats au Sénat, durci par rapport à la copie initiale présentée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Si la CMP parvient à un accord, le texte reviendra dans les deux chambres pour un vote. Mardi matin, Gérald Darmanin a affiché son intention de continuer à convaincre sur le projet de loi malgré le camouflet qu'il a subi à l'Assemblée, lors du vote à deux voix près d'une motion de rejet qui a coalisé les oppositions. Le ministre de l'Intérieur a présenté sa démission dans la foulée du scrutin, démission refusée par Emmanuel Macron. "Le président a souhaité que je continue ma mission dès ce matin, évidemment dès hier soir. J'ai continué ma mission et rien ne m'empêchera de pouvoir apporter les moyens nécessaires aux policiers et aux gendarmes", a déclaré Gérald Darmanin à l'occasion d'une visite dans un commissariat de Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Dans l'opposition, les appels à la démission du ministre de l'Intérieur ont fusé dès l'annonce de l'adoption de la motion de rejet. "Je pense que le ministre, dans une démocratie normale, aurait dû partir, il aurait dû emmener son texte de loi avec lui", a déclaré mardi Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise (LFI) au micro de RTL. Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, a également appelé à la démission du ministre de l'Intérieur, ainsi qu'à la dissolution de l'Assemblée nationale. "Je pense que, face à cette crise politique majeure, il faut revenir au peuple. Et l'un des moyens de revenir au peuple, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale", a-t-il dit. (Rédigé par Zhifan Liu, avec la contribution d'Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault et Jean-Stéphane Brosse)