Le 'téléphone rouge' intercoréen a été rétabli

par Hyonhee Shin

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord et la Corée du Sud ont rétabli lundi leur ligne téléphonique directe, laquelle avait été suspendue durant l'été, tandis que Pyongyang a exhorté Séoul à faire davantage d'efforts pour améliorer les relations intercoréennes, critiquant le double discours de son voisin sur le développement d'armes.

Le numéro un nord-coréen Kim Jong-un a exprimé la semaine dernière son intention de rétablir le "téléphone rouge", brusquement coupé par Pyongyang au mois d'août, seulement quelques jours après sa remise en service, sur fond de tensions à propos des exercices militaires conjoints organisés par la Corée du Sud et les Etats-Unis.

D'après l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, la ligne a été rétablie à 09h00 (00h00 GMT).

Séoul a confirmé la reprise des deux échanges téléphoniques quotidiens entre le Nord et la Sud via des canaux militaires et d'autres gérés par le ministère de l'Unification.

Alors qu'il s'agit de l'un des rares outils de communication entre les deux voisins, on ne sait pas dans l'immédiat si cela va favoriser une reprise des discussions entre la Corée du Nord et les Etats-Unis sur les programmes nucléaire et balistique nord-coréens.

La KCNA a de nouveau souligné lundi la nécessité que la Corée du Sud remplisse ses "devoirs" pour améliorer les relations intercoréennes, renvoyant au discours de Kim Jong-un la semaine passée demandant à Séoul d'abandonner son "double discours" sur le développement d'armes.

Durant la semaine écoulée, le dirigeant nord-coréen avait aussi vivement dénoncé l'attitude selon lui "hostile" de Washington à l'égard de Pyongyang, décrivant les offres américaines de dialogue comme des subterfuges.

Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré que le "téléphone rouge" avait permis par le passé d'éviter des confrontations inattendues, ajoutant espérant que le rétablissement de la ligne permette d'apaiser les tensions militaires dans la péninsule coréenne.

En charge des relations intercoréennes, le ministère sud-coréen de l'Unification a exprimé son espoir d'une reprise imminente du dialogue sur des moyens d'améliorer les relations entre les deux pays et de favoriser une paix durable.

A Washington, un porte-parole du département d'Etat américain a déclaré que celui-ci soutenait fermement une coopération intercoréenne, décrivant le rétablissement du téléphone rouge comme une "composante importante de la création d'un environnement plus stable dans la péninsule coréenne".

Depuis août et la suspension de la ligne intercoréenne, Pyongyang a procédé à plusieurs tests de missiles qui ont souligné les avancées nord-coréennes en matière d'armement.

(Reportage Hyonhee Shin, avec David Brunnstrom à Washington; version française Jean Terzian)