Le Tchad demande à l'ambassadeur d'Allemagne de quitter le pays

Crédit photo © Reuters

N'DJAMENA (Reuters) - Le gouvernement tchadien a ordonné à l'ambassadeur d'Allemagne de quitter le pays sous 48 heures, une décision qui, selon des sources, est motivée par des commentaires du diplomate sur la transition du Tchad vers un régime civil après le coup d'État de 2021. "Cette décision du gouvernement est motivée par l'attitude discourtoise et le non-respect des coutumes diplomatiques", peut-on lire dans un message posté sur Twitter par le ministère de la Communication du pays africain. Deux sources gouvernementales tchadiennes ont déclaré samedi que l'ambassadeur Gordon Kricke avait critiqué le retard pris dans l'organisation d'élections après le coup d'État et la décision permettant au chef militaire par intérim Mahamat Idriss Deby de se présenter aux élections de 2024. Le ministère allemand des Affaires étrangères n'a pas commenté l'expulsion de son ambassadeur, mais une source proche du ministère a jugé cette décision "absolument incompréhensible" et indiqué que les autorités allemandes étaient en contact avec leurs homologues tchadiennes. Les chefs militaires de ce pays d'Afrique centrale avaient initialement promis une transition de 18 mois vers des élections lorsque Mahamat Deby a pris le pouvoir à la suite de son père, le président Idriss Deby, tué lors d'un conflit avec des insurgés. L'année dernière, la junte a prolongé le calendrier de deux ans, reportant les élections jusqu'en octobre 2024, déclenchant des manifestations au cours desquelles des dizaines de civils ont été tués. (Reportage Mahamat Ramadane, Tom Sims et Joel Honore Kouam; Version française Elizabeth Pineau)