Le taux terminal de la BCE pourrait culminer à plus de 3,5% cette année, estime Makhlouf

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le gouverneur de la Banque centrale d'Irlande, Gabriel Makhlouf, a déclaré que la Banque centrale européenne (BCE) pourrait porter ses taux d'intérêt au-delà de 3,5% et les maintenir à ce niveau cette année, le principal objectif de l'institution étant de faire refluer l'inflation vers son objectif de 2%. "Je suis ouvert à une action énergique pour ramener l'inflation à notre objectif", a déclaré Gabriel Makhlouf dans une interview au Wall Street Journal. Gabriel Makhlouf, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a écarté l'idée d'une baisse des taux dans le courant de l'année malgré un ralentissement de l'inflation. "Je pense que cela va vraiment trop loin (...) Nous nous dirigeons vers un certain niveau, puis un plateau", a-t-il dit. "Je vois la BCE augmenter les taux d'intérêt après la réunion de mars (...) Même si l'inflation diminue, elle reste bien au-dessus de notre objectif". Début février, la BCE a augmenté d'un demi-point ses trois taux directeurs, portant le taux de la facilité de dépôt à 2,5%, son plus haut niveau depuis 2008, et annoncé au moins un autre relèvement de même ampleur en mars. (Juby Babu à Bangalore, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)