Le taux du livret A maintenu à 3%, déclare Le Maire













PARIS (Reuters) - Le taux de rémunération du livret A sera maintenu à 3% et garanti pendant 18 mois, a annoncé jeudi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, sur TF1, suivant les recommandations formulées plus tôt dans la journée par la Banque de France. Le ministre a rappelé qu'une augmentation du taux du livret A augmentait le coût du crédit immobilier et pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que le coût de financement du logement social. Le taux du livret d'épargne populaire (LEP) destiné aux ménages les plus modestes baisse légèrement, de 6,1% à 6%, toujours en accord avec les recommandations de la BdF. Selon la méthode de calcul basée sur l'inflation des six derniers mois, le taux du livret A devait atteindre 4,1%, et celui du LEP 5,6%, selon la Banque de France. L'inflation hors tabac atteint 4,4% en juin en France. (Rédigé par Zhifan Liu, Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)