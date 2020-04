Le taux de personnes immunisées plus faible que prévu, déclare Delfraissy

PARIS (Reuters) - Les premières données montrent un taux d'immunité de la population française au coronavirus plus faible que prévu, "peut-être autour de 10 à 15%", a déclaré mercredi le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy.

"On appelle ça l'immunité populationnelle : nous avons des éléments de début de réponse puisque nous avons commencé à tester dans l'Est, dans l'Oise", a-t-il souligné sur franceinfo.

"Les premières données que nous avons montrent que l'immunité populationnelle, ce pourcentage de personnes qui ont été en contact avec le virus est plus faible que nous l'avions imaginé, de l'ordre peut-être de 10 à 15%", a-t-il ajouté. "Ca montre en tout cas que pour la sortie du confinement on ne va pas passer du noir au blanc, on va passer du noir au gris avec une poursuite du confinement en particulier pour certaines populations".

A la question de savoir s'il faudrait à un moment laisser circuler volontairement le virus pour arriver à une forme d'immunité collective, il a répondu : "ce n'est pas exclu, tout en maintenant une circulation du virus qu'on est capable de maîtriser par les sérologies et un tracé et un isolement des patients de type à la coréenne".

Les scientifiques s'accordent pour dire que l'immunité collective est atteinte lorsque 60% de la population a été en contact avec un virus.

(Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)