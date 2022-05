Le taux de dépôt de la BCE pourrait être à zéro ou légèrement au-dessus d'ici fin septembre (Lagarde)

FRANCFORT, 24 mai (Reuters) - La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré mardi que le taux de dépôt de l'institution, actuellement à -0,5%, pourrait remonter à zéro ou "légèrement au-dessus" de ce niveau d'ici la fin du mois de septembre.

"Nous passerons très probablement en territoire positif à la fin du troisième trimestre", a déclaré Christine Lagarde lors d'une interview accordée à Bloomberg TV, confirmant ainsi ses propos tenus la veille.

"Quand on sort des (taux) négatifs, on peut être à zéro, on peut être légèrement au-dessus de zéro. C'est quelque chose que nous déterminerons sur la base de nos projections et (...) de nos indications sur la trajectoire future des taux", a-t-elle précisé.

(Reportage Francesco Canepa, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)