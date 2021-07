Le Tallec à Athènes, Thiago Motta nouveau coach de la Spezia

par Baptiste Marin (iDalgo)

Le mercato bat son plein mais la journée de vendredi a été plus calme qu’hier au niveau des transferts. Parti de Montpellier le 30 juin dernier, Damien Le Tallec s’en va en Grèce et rejoint l’AEK Athènes. Le milieu défensif s’est engagé pour les deux prochaines saisons (+ une année en option) dans la capitale grecque. Prêté à Fulham l’an passé, Alphonse Areola pourrait rebondir à West Ham. Peu utilisé par Thomas Tuchel, Kurt Zouma devrait quitter Chelsea lors du mercato. Prête à Wolverhampton avec option d’achat par Angers, Rayan Aït Nouri va rester en Angleterre. Les Wolves ont levé l’option d’achat du Franco-Algérien. Ancien joueur du PSG, Thiago Motta est désormais entraîneur. L’ancien milieu de terrain a été engagé par la Spezia. Après une première expérience peu convaincante au Genoa, Motta espère saisir cette seconde chance. Sélectionné pour l’Euro avec la Suisse, Silvan Widmer a tapé dans l’œil du club de Mayence. Le défenseur quitte Bâle et rejoint l’Allemagne pour les trois prochaines saisons.