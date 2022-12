Le système Patriot destiné à Kyiv n'aidera pas à régler le conflit, dit Moscou

(Reuters) - La livraison à l'Ukraine par les États-Unis d'un système de missiles de défense anti-aérienne Patriot, annoncée lors de la visite du président ukrainien Volodimir Zelensky à Washington, ne contribuera pas à régler le conflit et n'empêchera pas la Russie d'atteindre ses objectifs, a déclaré jeudi le Kremlin.

"Cela ne contribue pas à un règlement rapide (du conflit), bien au contraire", a déclaré le porte-parole du Kremlin lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

"Et cela ne peut empêcher la Fédération de Russie d'atteindre ses objectifs au cours de l'opération militaire spéciale", a ajouté Dmitri Peskov, reprenant l'expression utilisée par la Russie pour désigner son offensive en Ukraine.

Vladimir Poutine s'est montré optimiste quant à la capacité de Moscou de contrer ce système Patriot, estimant qu'un "antidote sera toujours trouvé" et décrivant le système américain comme "désuet" et pas aussi performant que le système russe S-300.

S'exprimant devant des journalistes, le président russe a par ailleurs déclaré que l'objectif de la Russie n'était pas de prolonger la guerre, mais d'y mettre fin. "Nous nous évertuons à cela, et le plus tôt sera le mieux", a-t-il dit. "Tout conflit se termine par des négociations, a-t-il ajouté.

Dmitri Peskov a estimé qu'il n'y avait eu aucun appel à la paix ni aucun signe de volonté "d'écouter les préoccupations de la Russie" lors de la visite de Volodimir Zelensky à la Maison blanche, ce qui prouverait selon lui que les États-Unis mènent indirectement une guerre avec la Russie en se servant des Ukrainiens.

Au cours de sa visite à Washington, son premier déplacement à l'étranger depuis le début de l'offensive russe en février dernier, Volodimir Zelensky s'est entretenu avec son homologue américain Joe Biden, qui a mis en exergue le soutien de Washington à Kyiv avec la livraison d'un système Patriot.

Considéré comme l'un des dispositifs américains de défense les plus perfectionnés, le Patriot est capable d'intercepter des avions et des missiles balistiques, notamment. Plusieurs mois devraient être nécessaires avant son déploiement, le temps de former les troupes ukrainiennes à son utilisation.

Moscou a déclaré qu'une fois en place, les systèmes Patriot constitueront une cible légitime pour les frappes russes.

(Rédaction de Reuters; version française Tristan Chabba et Jean Terzian, édité par Blandine Hénault)