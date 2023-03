"Le système bancaire est sûr", dit Biden après les faillites de SVB et Signature

"Le système bancaire est sûr", dit Biden après les faillites de SVB et Signature













Crédit photo © Reuters

par Trevor Hunnicutt WASHINGTON (Reuters) - Le président Joe Biden a estimé lundi que les mesures d'urgence prises par les régulateurs pour préserver les dépôts bancaires après la faillite de Silicon Valley Bank et Signature Bank devraient convaincre les Américains que le système bancaire est sûr. "Les Américains peuvent avoir confiance dans le fait que le système bancaire est sûr. Vos dépôts seront là quand vous en aurez besoin", a déclaré Joe Biden. Le président des Etats-Unis a promis des sanctions contre les dirigeants des deux banques en faillite et précisé que les investisseurs qui y ont contribué y laisseraient des plumes. "Ils ont pris un risque en connaissance de cause, et quand le risque n'est pas payant, ceux qui l'ont pris perdent de l'argent. C'est comme ça que fonctionne le capitalisme", a souligné Joe Biden, assurant au contribuables américains n'auraient pas un cent à débourser. Soulignant qu'un tel évènement "ne doit pas se reproduire", Joe Biden a indiqué qu'il allait demander aux régulateurs et au Congrès d'imposer des règles plus strictes aux grandes banques, même s'il n'est pas certain de disposer pour cela d'une majorité parlementaire. "Je vais demander au Congrès et aux régulateurs bancaires de renforcer les règles pour les banques afin de réduire le risque que ce type de faillite bancaire se reproduise et de protéger les emplois américains", a-t-il dit. Joe Biden avait tenu des propos similaires dimanche dans un communiqué visant à éviter un nouveau vent de panique aux guichets et sur les marchés financiers. L'agence indépendante Federal Deposit Insurance Corporation (FICB) a déclaré lundi avoir transféré tous les dépôts de la Silicon Valley Bank à une banque relais nouvellement créée et que tous les déposants auraient accès à leur argent à partir de lundi matin. Lors de la crise financière de 2008, les Etats-Unis avaient renforcé leur réglementation sur les banques avec la loi-cadre du "Dodd-Frank Act" mais celle-ci a été partiellement révisée sous la présidence de Donald Trump. Les modifications apportées à la loi Dodd-Frank ont notamment fait passer de 50 milliards à 250 milliards de dollars le seuil à partir duquel les banques sont considérées comme présentant un risque systémique et font l'objet d'une surveillance plus stricte. Silicon Valley Bank possédait 209 milliards de dollars d'actifs à la fin de l'année dernière. (Reportage de Trevor Hunnicutt, avec la contribution de Simon Lewis et Susan Heavey; Blandine Hénault et Tangi Salaün pour la version française)