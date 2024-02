Le syndicat Verdi réclame une meilleure offre à Lufthansa

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Le syndicat allemand Verdi a exigé samedi de Lufthansa qu'il présente à son personnel au sol une meilleure offre salariale avant d'accepter un nouveau cycle de négociations. Le personnel au sol des principaux aéroports allemands s'est mis en grève mardi, la deuxième du mois, impactant, selon Lufthansa, environ 100.000 passagers. La quatrième réunion, qui vise à revaloriser les salaires de quelque 25.000 employés au sol, s'est achevée jeudi sans résultat. La prochaine réunion devrait avoir lieu le 13 ou 14 mars mais le syndicat Verdi souhaite maintenant qu'elle soit avancée afin d'accélérer la conclusion d'un accord. "Les négociateurs ont demandé à Lufthansa de se réunir pour une nouvelle réunion avant le 13 mars", a déclaré le syndicat dans un communiqué. Toutefois, Verdi demande qu'une "offre sensiblement améliorée" lui soit transmise avant. A lire aussi... L'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, a été touchée par plusieurs grèves nationales affectant le transport aérien, les chemins de fer et les transports publics. Confrontés à une forte inflation, les travailleurs réclament des augmentations de salaire. Verdi réclame une augmentation de salaire de 12,5%, soit au moins 500 euros de plus par mois sur une période de 12 mois, ainsi que le versement d'une prime unique de 3.000 euros pour compenser l'inflation. (Reportage Vera Eckert ; version française Kate Entringer)