Le syndicat Verdi appelle le personnel au sol de Lufthansa à la grève mercredi

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le personnel au sol de la compagnie aérienne allemande Lufthansa se mettra en grève ce mercredi, a annoncé lundi le syndicat Verdi, les travailleurs réclamant des augmentations de salaire. La grève devrait commencer à 04h00 (03h00 GMT) et durer jusqu'à 07h00 jeudi, a déclaré le syndicat dans un communiqué. Les aéroports de Francfort, Munich, Hambourg, Berlin et Düsseldorf seront affectés. Un porte-parole de Lufthansa a déclaré qu'il était trop tôt pour dire combien de vols seraient annulés, car la compagnie aérienne est en train de mettre en place un calendrier d'urgence, environ 3.000 vols par jour pouvant être affectés par la grève. "Il est évident que le nombre de vols annulés sera élevé", a précisé le porte-parole. Les services au sol sont l'une des branches de Lufthansa qui négocient en ce moment avec l'entreprise pour revoir les conventions collectives. Dans le cadre de ces négociations, Verdi réclame une augmentation salariale de 12,5% pour 25.000 travailleurs, soit au moins 500 euros de plus par mois sur une période de 12 mois, plus un paiement unique de 3.000 euros pour compenser l'inflation. Le syndicat a fait valoir que l'augmentation du coût de la vie et la lourdeur de la charge de travail liée à la pénurie de personnel justifiaient une hausse des salaires. Lors du dernier cycle de négociations collectives, en juillet 2022, le personnel au sol de Lufthansa avait arrêté le travail et provoqué d'importantes perturbations dans les transports aériens. (Reportage Rachel More, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)