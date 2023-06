Le syndicat du rail allemand EVG annonce une nouvelle grève

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le syndicat allemand EVG a annoncé jeudi qu'il préparait une nouvelle grève après l'échec des négociations salariales avec l'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn. L'EVG, qui négocie au nom de 230.000 travailleurs, dont 180.000 qui travaillent pour Deutsche Bahn, avait qualifié mercredi de "trop peu et trop tard" la dernière offre qui leur a été proposée, qui représentait une hausse de salaire pouvant aller jusqu'à 12%. Le réseau ferroviaire allemand a été en partie paralysé en avril par un mouvement national des cheminots alors que les employés des aéroports allemands avaient également débrayé. (Reportage Anna Mackenzie, version française Kate Entringer)