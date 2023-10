Le suspect de la tuerie dans le Maine retrouvé mort

Le suspect de la tuerie dans le Maine retrouvé mort













Crédit photo © Reuters

par Gabriella Borter LEWISTON, Maine (Reuters) - L'homme soupçonné d'avoir tué 18 personnes et d'en avoir blessé 13 autres lors d'une fusillade à Lewiston, dans le Maine, a été retrouvé mort après deux jours de traque, a déclaré vendredi soir la gouverneure du Maine, Janet Mills. Le corps de Robert R. Card, 40 ans, a été découvert dans un bois près de la ville voisine de Lisbon Falls, à proximité de l'endroit où la police a trouvé son véhicule abandonné peu après la fusillade mercredi soir. "Comme beaucoup de gens, je suis soulagée ce soir en sachant que Robert Card n'est plus une menace pour personne (...) Il est maintenant temps de guérir", a déclaré Janet Mills, lors d'une conférence de presse vendredi soir. Robert Card, réserviste de l'armée américaine, est mort d'une blessure par balle qu'il s'est apparemment infligée lui-même, a déclaré Mike Sauschuck, commissaire du département de la sécurité publique du Maine. Les fusillades se sont produites mercredi dans un bowling et un bar-restaurant de Lewiston, qui compte une population d'environ 38.000 habitants et se trouve à environ 56 kilomètres au nord de Portland, la plus grande ville du Maine. Les autorités ont également partagé vendredi l'identité des victimes, âgées de 14 à 76 ans. Plusieurs d'entre-elles participaient à un tournoi de bowling. Il s'agit de la pire attaque de ce genre survenue aux Etats-Unis depuis au moins le mois d'août 2019, lorsqu'un homme avait ouvert le feu dans un magasin Walmart de la ville d'El Paso, au Texas, tuant 23 personnes. Selon les autorités locales, Robert R. Card était un instructeur formé au maniement des armes et un réserviste de l'armée américaine, qui avait récemment rapporté qu'il avait souffert de troubles mentaux. (Reportage Gabriella Borter à Lewisto, avec la contribution de Julia Harte à New York et Rich McKay à Atlanta, rédigé par Daniel Trotta et Steve Gorman ; version française Kate Entringer)