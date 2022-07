Le suspect de la fusillade près de Chicago inculpé pour sept meurtres

HIGHLAND PARK, Illinois (Reuters) - L'auteur présumé de la fusillade survenue lundi à Highland Park, en banlieue de Chicago dans l'Illinois, au cours de célébrations de la fête nationale américaine, a été inculpé mardi pour sept meurtres.

S'il était reconnu coupable, Robert E. Crimo III, qui est âgé de 21 ans, pourrait être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, a annoncé Eric Reinhart, le procureur général du comté de Lake, lors d'une conférence de presse.

D'autres chefs d'inculpation seront ajoutés, a précisé Eric Reinhart, avant d'ajouter qu'il demanderait à ce que Robert E. Crimo III soit maintenu en détention sans possibilité de libération sous caution.

La police a annoncé mardi que le bilan de la fusillade s'était alourdi à sept morts, après qu'une personne a succombé à ses blessures.

Les autorités locales ont déclaré que Robert E. Crimo III avait préparé son attaque pendant des semaines. Il s'est déguisé en femme pour se fondre dans la foule et fuir les lieux avant de se rendre au domicile de sa mère, dont il a emprunté la voiture. Il a été appréhendé par les autorités à bord de ce véhicule dans les heures ayant suivi la fusillade.

