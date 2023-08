Le sud du Japon toujours en alerte face au typhon Khanun

Le sud du Japon toujours en alerte face au typhon Khanun













Crédit photo © Reuters

TOKYO/SEOUL (Reuters) - Des vols ont dû être annulés et des trains mis à l'arrêt mercredi en raison des intempéries provoquées par le passage du typhon Khanun sur le sud du Japon et de la Corée du Sud. Les autorités sud-coréennes prévoient que le système cyclonique, actuellement situé dans la mer au sud de l'île de Kyushu, dans le sud-ouest de l'archipel japonais, atteigne jeudi le port de Tongyeong avant de remonter la péninsule coréenne. Le typhon, qui a fait deux morts et provoqué de gros dégâts sur l'archipel d'Okinawa la semaine dernière, se déplace lentement, à environ 10 km/h. Certaines régions inondées de Kyushu ont déjà reçu l'équivalent d'un mois de pluie au cours de la semaine écoulée, a déclaré la JMA, l'agence météorologique japonaise, qui a émis une série d'alertes aux fortes pluies et rafales de vent pour de nombreuses régions du sud et de l'ouest du Japon. Le Premier ministre Fumio Kishida a annulé un déplacement à Nagasaki pour la commémoration du bombardement atomique de la ville par les Américains le 9 août 1945. Des constructeurs automobiles comme Toyota ou Nissan ont suspendu leur production dans certaines usines. En Corée du Sud, près de 80 vols ont été annulés et des dizaines de routes proches de la mer ont été fermées, a déclaré le ministère de l'Intérieur. Les autorités ont évacué mardi plus de 30.000 scouts réunis pour leur fête annuelle dans le sud-ouest du pays, un "jamboree" déjà marqué par des problèmes d'organisation liés à la canicule. Une autre tempête, Lan, s'est formée dans l'océan Pacifique au sud du Japon et pourrait affecter la région de Tokyo la semaine prochaine, selon la JMA. (Mariko Katsumura, Elaine Lies, Chang-Ran Kim à Tokyo, Hyonhee Shin à Séoul, version française Jean-Stéphane Brosse)