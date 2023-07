Le sud de l'Europe en proie à la canicule, records de chaleur attendus

ROME (Reuters) - L'Italie a émis dimanche des alertes à la canicule pour 16 villes alors que les températures pourraient battre des records de chaleur dans les prochains jours dans le sud de l'Europe. Outre l'Italie, l'Espagne et la Grèce connaissent aussi depuis plusieurs jours des températures extrêmement élevées qui inquiètent les autorités sanitaires en raison des risques pour la population et sont aussi susceptibles d'infliger d'importants dégâts au secteur agricole. Le sud-est de la France connaît pour sa part "un épisode caniculaire non exceptionnel pour la saison, mais dont la persistance nécessite une vigilance particulière", selon Météo France. A Nice, la température minimale ce dimanche a été de 23,2° Celsius. La situation en Europe du Sud pourrait s'aggraver avec l'arrivée dimanche en provenance d'Afrique du Nord d'un anticyclone baptisé Charon, du nom du pilote de la barque des Enfers dans la mythologie grecque. Cet anticyclone pourrait porter les températures au-delà de 45° dès le début de semaine dans certaines régions d'Italie. "Nous devons nous préparer à une grave canicule, qui, jour après jour, va envelopper l'ensemble du pays", a prévenu dimanche le service météorologique italien. "Dans certains endroits, d'anciens records de chaleur seront battus." La Grèce a pour sa part interdit dès vendredi l'accès à l'Acropole, à Athènes, durant les périodes les plus chaudes de la journée afin de préserver les touristes. Le ministre italien de la Santé, Orazio Schillaci, a déclaré que les autorités observaient la même vigilance pour les touristes à Rome, déconseillant notamment de visiter le Colisée en plein après-midi. Outre la capitale italienne, des alertes à la canicule ont été émises pour Florence, Palerme ou encore Bari. Le record de température en Europe, atteint en Sicile il y a deux ans avec 48,8°, pourrait être battu dans les prochains jours, notamment en Sardaigne. En Espagne, les autorités ont prévenu que les températures ne devraient pas descendre sous 25° la nuit dans la majeure partie du pays. Les services météorologiques estiment que la température pourrait atteindre 44° dans la vallée du Guadalquivir près de Séville. (Rédigé par Crispian Balmer à Rome et Graham Keeley à Barcelone, version française Bertrand Boucey)