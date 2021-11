Le styliste de Louis Vuitton Virgil Abloh est mort

PARIS, 28 novembre (Reuters) - Le styliste Virgil Abloh, directeur artistique des collections hommes chez Louis Vuitton depuis 2018 et fondateur de la marque créateur Off White, est mort d'un cancer, ont annoncé dimanche sa famille et le groupe LVHM.

Dans un message publié sur Twitter, le groupe de luxe écrit que Virgil Abloh, âgé de 41 ans, se battait contre la maladie depuis des années.

"Le groupe LVMH, la Maison Louis Vuitton et Off White ont l'immense douleur d'annoncer la disparition de Virgil Abloh, terrassé ce dimanche 28 novembre par un cancer qu'il combattait depuis plusieurs années", est-il écrit sur Twitter. (Reportage Chris Gallagher et Silvia Aloisi; version française Claude Chendjou)