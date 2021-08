Le Sporting remporte le choc contre Braga, Benfica assure

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Deuxième journée de Liga Bwin et premier choc entre Braga et le Sporting Portugal. Le champion national se déplaçait sur la pelouse des Minhotos et a ouvert le score en fin de première période grâce à Jovane Cabral (40'). Au retour des vestiaires, Pedro Goncalves, intenable en ce début de saison, a doublé mise (50'). La réduction du score d'Abel Ruiz (90+2') n'y a rien changé et les Leões prennent la tête du championnat en compagnie de Benfica. En effet, le club lisboète s'est imposé un peu plus tôt contre le promu Arouca. Très vite en supériorité numérique, les hommes de Jorge Jesus ont fait la différence juste avant la pause par l'intermédiaire de Waldschmidt (38') puis Yaremchuk (44'). Au retour des vestiaires, le tableau d'affichage n'a plus bougé et le SLB enchaîne après un exercice 2020-2021 décevant.