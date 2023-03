Le soutien de la BNS à Credit Suisse a déterminé la hausse de taux de la BCE

FRANCFORT (Reuters) - Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ne se sont mis d'accord sur une nouvelle forte hausse de taux d'intérêt qu'après l'obtention par Credit Suisse d'un soutien financier de la banque centrale suisse et la stabilisation des marchés financiers, ont déclaré jeudi trois sources à Reuters. Ces sources, proches du Conseil des gouverneurs, ont déclaré que la chute soudaine du cours de Credit Suisse mercredi, et par ricochet des banques de la zone euro, avait ébranlé la stratégie de la BCE. Certains membres ont préconisé de laisser les taux d'intérêt inchangés et d'attendre que les marchés financiers s'apaisent, plutôt que d'augmenter à nouveau les coûts du crédit avec le risque d'aggraver la situation, ont ajouté les sources. Mais la décision de la Banque nationale suisse (BNS) de soutenir Credit Suisse avec un prêt allant jusqu'à 50 milliards de francs a rassuré et a donné le signal pour un relèvement d'un demi-point comme prévu, ont-ils ajouté. Un porte-parole de la BCE s'est refusé à tout commentaire. Les investisseurs avaient douté de la volonté de l'institution de relever fortement ses taux ce jeudi, certains analystes anticipant plutôt une hausse plus modérée de 25 points. Mais les sources ont indiqué que ce scénario n'a jamais été abordé, les débats se limitant à une hausse de 50 points de base ou pas de hausse du tout. (Reportage Francesco Canepa et Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)