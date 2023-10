Le soutien américain à Israël est "inébranlable", assure Joe Biden

Le soutien américain à Israël est "inébranlable", assure Joe Biden













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le soutien des Etats-Unis à Israël après l'attaque du Hamas est "gravé dans le marbre et inébranlable", a déclaré samedi le président Joe Biden dans une brève allocution. "Israël a le droit de se défendre, point à la ligne", a ajouté le président américain après avoir fait savoir un peu pus tôt via un communiqué que Washington était prêt à offrir à l'Etat hébreu "tous les moyens de soutien appropriés" face à l'offensive surprise menée par le Hamas. Le président américain, critiqué par l'opposition républicaine pour sa politique jugée trop laxiste face à l'Iran, a également mis en garde "toute partie hostile à Israël qui chercherait à exploiter ces attaques". Le département d'Etat a précisé pour sa part qu'Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, s'était entretenu avec le président israélien Isaac Herzog et son homologue israélien Eli Cohen de mesures visant à renforcer la sécurité de l'Etat hébreu. Antony Blinken a également discuté au téléphone avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qu'il a invité à "agir pour restaurer le calme et la stabilité en Cisjordanie". Selon une source au ministère turc des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan s'est également entretenu avec Antony Blinken. L'attaque survient alors que l'administration de Joe Biden s'efforce de négocier un accord de normalisation des liens entre Israël et l'Arabie saoudite assorti d'un pacte de défense entre Washington et Ryad. Ismail Haniyeh, le chef du Hamas, mouvement considéré comme terroriste par Washington et soutenu par l'Iran, a déclaré lors d'un discours samedi que les pays arabes ne pouvaient pas compter sur Israël pour leur protection. (Steve Holland, Ismail Shakil, avec Hatem Maher, Tuvan Gumruckcu, version française Jean-Stéphane Brosse)