Le sous-marin d'exploration de l'épave du Titanic reste introuvable

Le sous-marin d'exploration de l'épave du Titanic reste introuvable













Crédit photo © Reuters

par Joseph Ax et Kanishka Singh (Reuters) - Un sous-marin permettant d'emmener des touristes fortunés explorer l'épave du Titanic au fond de l'Atlantique était toujours porté disparu mardi en dépit des opérations de recherche menées par des navires et des avions américains et canadiens. Les recherches sont pour l'heure infructueuses, a déclaré le capitaine Jamie Frederick, porte-parole de la garde-côtes américaine mardi après-midi, ajoutant qu'il restait approximativement 40 heures d'oxygène, jusqu'à jeudi matin, aux cinq personnes à bord du submersible. La France a annoncé l'envoi du navire l'Atalante de l'Ifremer, opérateur de la Flotte océanographique française, contacté lundi par l'US Navy. Le navire transporte le robot autonome Victor 6000 capable de descendre jusqu’à 6.000 m de profondeur, au-delà des 3.800 m de l’épave, a précisé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'Atalante est attendu mercredi aux alentours de 20h00 locales sur la zone concernée et participera aux recherches coordonnées par la garde-côtes américaine, a-t-il dit, ajoutant qu'une équipe chargée d'actionner le robot a quitté Toulon mardi midi et rejoindra l’Atalante mercredi soir ou jeudi matin. Un pilote et quatre passagers se trouvaient à bord du navire disparu dimanche et qui peut rester immergé pendant 96 heures, ont indiqué les garde-côtes américains. Le contre-amiral John Mauger, des garde-côtes américains, a indiqué mardi lors d'interviews télévisées que les secouristes avaient poursuivi leurs efforts pendant la nuit et qu'ils étendaient leurs recherches à des eaux plus profondes. "Nous avons travaillé toute la nuit avec un large groupe de partenaires pour mettre en œuvre toutes les capacités de recherche à la fois en surface et maintenant en profondeur dans la zone", a-t-il déclaré à CNN. Parmi les personnes à bord du submersible appelé Titan, qui constitue le point d'orgue d'une expédition touristique coûtant 250.000 dollars par personne, se trouvent le milliardaire britannique Hamish Harding et l'homme d'affaires pakistanais Shahzada Dawood, accompagné de son fils Souleman. "Nous sommes très reconnaissants de la sollicitude dont font preuve nos collègues et nos amis et nous voudrions demander à tout le monde de prier pour leur sécurité", a déclaré la famille Dawood dans un communiqué. D'après plusieurs médias français, l'explorateur et spécialiste reconnu du Titanic, Paul-Henri Nargeolet, est également à bord du sous-marin. Paul-Henri Nargeolet, 77 ans, est le directeur du programme des recherches sous-marines de la société RMS Titanic, qui détient les droits de l'épave du célèbre paquebot britannique. Une source gouvernementale française a confirmé la présence d'un Français à bord du submersible, sans préciser son identité. Stockton Rush, fondateur et dirigeant de la société d'exploitation du sous-marin OceanGate Expeditions, figurerait également parmi les passagers. Le contre-amiral John Mauger n'a pas souhaité commenter l'identité des passagers du sous-marin, au nom de la protection de la vie privée. De nombreux navires et avions américains et canadiens sillonnent depuis lundi une zone située à environ 1.450 km à l'est de Cape Cod. Des bouées équipées de sonars capables de détecter des objets jusqu'à une profondeur de 3.962 mètres ont été disposées dans les eaux, a déclaré lundi à la presse John Mauger. "Il s'agit d'une zone isolée et il est difficile d'y mener des recherches", a-t-il déclaré. "Nous déployons tous les moyens disponibles pour nous assurer que nous pouvons localiser l'embarcation et secourir les personnes à bord". Les autorités ont également sollicité l'aide de navires commerciaux. OceanGate Expeditions a déclaré dans un communiqué lundi qu'elle "mobilisait toutes les options" pour sauver les personnes à bord. PERTE DE CONTACT Les expéditions partent de St. John's, à Terre-Neuve, avant de naviguer environ 640 km dans l'océan Atlantique jusqu'au site de l'épave, selon le site internet d'OceanGate. Pour visiter l'épave, les passagers montent à bord de Titan qui met deux heures à descendre à environ 3.800 mètres jusqu'au Titanic. Les garde-côtes américains ont indiqué plus tôt sur Twitter qu'un navire de soutien, le Polar Prince, avait perdu contact avec le sous-marin environ une heure et 45 minutes après qu'il a commencé sa plongée vers le site de l'épave du Titanic dimanche matin. Dans un message publié samedi sur page Facebook, Hamish Harding, un homme d'affaires et aventurier basé aux Emirats arabes unis, soulignait le "pire hiver qu'ait connu Terre-Neuve depuis 40 ans", expliquant dans ce contexte que la mission habitée vers l'épave du Titanic serait la première et la seule en 2023. "Une fenêtre météorologique vient de s'ouvrir et nous allons tenter une plongée demain", indiquait-il encore. Son beau-fils a écrit sur Facebook que Hamish Harding a "disparu à bord d'un sous-marin", avant de retirer son message invoquant le respect de la vie privée de la famille. L'autre passager Shahzada Dawood est le vice-président de l'un des plus grands conglomérats pakistanais, Engro Corporation, qui investit dans les engrais, la fabrication de véhicules, l'énergie et les technologies numériques. Selon le site internet du SETI, l'institut de recherche californien dont il est administrateur, il vit en Grande-Bretagne avec sa femme et ses deux enfants. Le Titanic a coulé en 1912 lors de son voyage inaugural vers New York après avoir heurté un iceberg. La catastrophe, immortalisée dans de nombreuses oeuvres documentaires et de fiction, a fait plus de 1.500 morts. (Reportage Joseph Ax, Kanishka Singh, Njuwa Maina et Rich McKay, avec la contribution d'Ismail Shakil et Ariba Shahid à Karachi, Elizabeth Pineau à Paris ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault et Jean-Stéphane Brosse)