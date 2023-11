Le Soudan demande à l'Onu de "mettre immédiatement fin" à sa mission

Le Soudan demande à l'Onu de "mettre immédiatement fin" à sa mission













NATIONS UNIES, 16 novembre (Reuters) - Le Soudan a demandé à jeudi aux Nations unies de "mettre immédiatement fin" à leur Mission intégrée pour l'assistance à la transition (UNITAMS), a dit le ministre intérimaire des Affaires étrangères Ali Sadeq au Conseil de sécurité de l'Onu dans un courrier que Reuters a pu consulter. "(Le) gouvernement du Soudan demande que les Nations unies mettent immédiatement fin à l'UNITAMS. Dans le même temps, nous souhaitons vous assurer que le gouvernement du Soudan s'engage à échanger de manière constructive avec le Conseil de sécurité et le Secrétariat", a-t-il écrit dans une lettre adressée au Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et donnée au Conseil de sécurité. "Le but de cette mission (était) d'assister le gouvernement de transition du Soudans après la révolution de décembre 2018", a écrit Ali Sadeq, ajoutant que la performance de la mission dans la mise en oeuvre ses objectifs "était décevante". Le porte-parole d'Antonio Guterres, Stephane Dujarric, a indiqué que la lettre avait été reçue et donnée au Conseil de sécurité. L'armée soudanaise et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR) sont engagés dans une lutte pour le pouvoir depuis le 15 avril. Le représentant spécial des Nations unies pour le Soudan, Volker Perthes, a annoncé sa démission au mois de septembre, quelques mois après avoir été déclaré persona non grata. (Reportage Michelle Nichols et Rami Ayyub; version française Camille Raynaud)