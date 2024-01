Le sort d'otages détenus par le Hamas inconnu, dit le porte parole du mouvement

Le sort d'otages détenus par le Hamas inconnu, dit le porte parole du mouvement













LE CAIRE, (Reuters) - Le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abou Oubaïda, a déclaré dimanche que le sort de nombreux otages israéliens détenus par le groupe palestinien était désormais inconnu. Pour sa première apparition télévisée depuis plusieurs semaines, Abou Oubaïda, porte-parole des Brigades Ezzedine al Qassam, a déclaré que de nombreux otages "pourraient avoir été tués", rejetant la responsabilité de leur sort sur Israël. Il a jugé qu'"une éventuelle discussion avant l'arrêt de l'agression israélienne est inutile". (Reportage Muhammad Al Gebaly, Ahmed Tolba et Nidal Al Mughrabi, version française Claude Chendjou)