Le soldat américain Travis King remis aux autorités américaines selon AP

Crédit photo © Reuters

SÉOUL (Reuters) - Travis King, le soldat américain qui a avoué s'être introduit illégalement en Corée du Nord il y a deux mois, a été remis aux autorités des États-Unis, a rapporté l'AP mercredi, citant deux responsables américains. Le média d'État KCNA a annoncé plus tôt la décision de la Corée du Nord d'expulser le soldat de son territoire, sans en préciser les modalités. Selon les résultats définitifs de l'enquête sur le passage de la frontière par Travis King en juillet, KCNA a déclaré que celui-ci nourrissait des sentiments hostiles à l'égard des traitements inhumains et de la discrimination raciale au sein de l'armée américaine. La Corée du Nord avait déclaré dans ses conclusions provisoires que Travis King voulait se réfugier en Corée du Nord ou ailleurs pour cette même raison. (Reportage Hyonhee Shin, version française Augustin Turpin et Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)