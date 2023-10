Le skippeur Kevin Escoffier suspendu 18 mois pour "comportement inapproprié"

Le skippeur Kevin Escoffier suspendu 18 mois pour "comportement inapproprié"













par Léo De Garrigues (iDalgo) Le skippeur Kevin Escoffier, 43 ans, a écopé d'une suspension de 18 mois de la part de la commission de discipline de la Fédération française de voile. Il y a deux semaines, il avait été entendu pour un comportement inapproprié avec une femme membre de l'équipe de communication de son team. Le Canard Enchaîné avait diffusé des témoignages de femmes ayant subi des faits de harcèlement, voire d'attouchements sexuels. La FFV avait alors ouvert une procédure disciplinaire tandis que le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire.