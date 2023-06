Le Sénégal va recevoir 2,5 MdsE pour promouvoir les énergies renouvelables

PARIS, 22 juin (Reuters) - Le Sénégal va recevoir 2,5 milliards d'euros de financements de partenaires internationaux afin de porter la part des énergies renouvelables en capacité installée à 40% de son mix électrique d'ici 2030, a annoncé jeudi le président sénégalais Macky Sall. Ce Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) au Sénégal, soutenu par la France, l'Allemagne, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada, a été annoncé à Paris dans le cadre du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial. (Reportage Elizabeth Pineau et John Irish, rédigé par Kate Entringer)