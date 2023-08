Le Sénégal suspend l'accès à TikTok, estimant qu'il "menace la stabilité du pays"

Le Sénégal suspend l'accès à TikTok, estimant qu'il "menace la stabilité du pays"













DAKAR, 2 août (Reuters) - Le Sénégal a suspendu l'accès à l'application de vidéos TikTok "jusqu'à nouvel ordre", a déclaré mercredi le ministre de la Communication, quelques jours après avoir restreint l'utilisation de l'Internet mobile en raison des manifestations de l'opposition. Le ministre "informe le public qu'il a été constaté que l'application TikTok est le réseau social privilégié par les personnes mal intentionnées pour diffuser des messages haineux et subversifs menaçant la stabilité du pays", indique le communiqué du ministre. Le pays d'Afrique de l'Ouest a également restreint l'accès aux services d'Internet mobile depuis lundi, utilisant une justification similaire. Ces restrictions font suite à l'inculpation du chef de l'opposition, Ousmane Sonko, pour appel à l'insurrection, complot contre l'autorité de l'Etat et association de malfaiteurs ainsi que d'autres chefs d'accusation. Le Sénégal a connu des manifestations violentes sporadiques tout au long de l'année, les partisans de l'opposition rapprochant au président Macky Sall d'avoir porté des accusations contre Ousmane Sonko afin de le disqualifier pour les élections présidentielles de 2024. (Reportage Ngouda Dione ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)