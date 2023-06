Le Sénégal ferme temporairement ses consulats à l'étranger

DAKAR (Reuters) - Le Sénégal a temporairement fermé ses consulats à l'étranger à la suite d'attaques contre ses missions diplomatiques, a annoncé mardi le ministère sénégalais des Affaires étrangères. Les villes de Paris, Bordeaux, Milan, et New York sont notamment concernées. Ces fermetures interviennent dans un contexte de haute tension au Sénégal avec des affrontements violents entre manifestants et policiers qui ont fait au moins 16 morts et des centaines de blessés depuis la condamnation jeudi de l'opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme, ce qui devrait l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. La fermeture des consulats est une mesure conservatoire qui a été prise à la suite d'une série d'agressions qui ont provoqué des dommages importants, a déclare le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Le consulat général de Milan a été particulièrement touché, a-t-il dit, avec la destruction des machines de production de passeports et de cartes nationales d'identité. La Rai a rapporté qu'une quarantaine de partisans d'Ousmane Sonko s'étaient rassemblés lundi à l'extérieur du bâtiment en scandant des slogans anti-gouvernementaux. Ils sont parvenus à pénétrer dans les locaux et ont allumé un incendie avant l'intervention de la police. Vendredi, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré un petit groupe de manifestants jetant de la farine sur une voiture de l'ambassade du Sénégal à Paris. (Rédigé par Sofia Christensen, version française Jean-Stéphane Brosse)