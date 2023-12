Le Sénat US bloque de nouvelles aides à l'Ukraine et à Israël

par Patricia Zengerle WASHINGTON, 6 décembre (Reuters) - Le Sénat américain a bloqué mercredi une mesure d'urgence prévoyant l'envoi de milliards de dollars d'aides à l'Ukraine et à Israël, alors que les républicains demandent le renforcement des mesures de contrôle en matière d'immigration à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Seuls 49 sénateurs se sont prononcés en faveur de la mesure, contre 51 voix contre. Tous les républicains du Sénat ont voté contre la mesure, tout comme le sénateur Bernie Sanders, indépendant qui vote généralement avec les démocrates mais qui s'était dit préoccupé par le financement de la "stratégie militaire inhumaine actuelle" d'Israël à l'encontre des Palestiniens. Le projet de loi prévoyait quelque 50 milliards de dollars d'aide en matière de sécurité pour l'Ukraine, ainsi que des fonds pour l'aide humanitaire et économique au gouvernement de Kyiv. Quatorze milliards de dollars devaient être alloués à Israël. Les républicains ont déclaré qu'il était essentiel de faire valoir leur position, alors qu'ils appellent à des politiques plus strictes en matière d'immigration et à un contrôle renforcé de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Si le projet de loi était adopté au Sénat, il devrait ensuite être adopté par la Chambre des représentants, à majorité républicaine. Le chef de la majorité démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer, a déclaré mardi qu'il proposerait aux républicains d'ajouter un amendement au projet de loi afin de sortir de l'impasse. Aucune annonce n'avait toutefois été faite mercredi soir concernant un tel amendement. (Avec la contribution de Steve Holland et David Morgan; version française Camille Raynaud)